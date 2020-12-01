Сегодня, 1 декабря, вступил в силу закон, согласно которому жители РФ будут получать актуальную информацию о полагающихся им социальных выплатах, пособиях или льготах в своем личном кабинете на портале Госуслуг.

Персональное информирование будет запущено на базе единой государственной информационной системы соцобеспечения (ЕГИССО). Отныне родителям, которые зарегистрированы на «Госуслугах» будут приходить уведомления о мерах поддержки на детей, которые им положены. Сюда входят и единовременные пособия при рождении ребенка, и выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет, и ежемесячные выплаты до 3 лет в рамках нацпроекта «Демография».

Информацию о мерах государственной соцподдержки будут получать и пенсионеры. Безработные и другие категории граждан тоже буду оповещены о мерах помощи, предоставляемых им Министерством труда и социальной защиты.

Как сообщает министр , Пенсионным фондом, Фондом социального страхования, а также подведомственными им учреждениями.»К сожалению, граждане не всегда обладают полной и достоверной информацией о тех мерах поддержки, которые им полагаются. Сегодня современные технологии позволяют при наступлении того или иного жизненного события определять, как именно государство может поддержать гражданина, и проинформировать его о полагающейся социальной помощи», — говорит министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Всего сегодня в России реализуется свыше 3 тысяч мер социальной поддержки, которые охватывают 54 млн человек, рассказали в пресс-службе Минтруда. В ведомстве подчеркнули, что информирование граждан в личном кабинете на портале Госуслуг полноценно заработает до конца этого года. Получить персональную консультацию о своем праве на соцподдержку сегодня можно и в многофункциональных центрах. В дальнейшем Минтруд запустит еще один формат информирования — персональные консультации по телефонному номеру или через чат-бот единого контакт-центра, который планируют запустить во втором полугодии 2021 года.

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