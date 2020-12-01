Сегодня, 1 декабря, автомобиль российской дипломатической миссии подорвался на самодельном взрывном устройстве неподалеку от посольства России в Кабуле. Люди, находившиеся в автомобиле отделались легким испугом — они были лишь контужены.

По предварительной версии, взорвать хотели пикап Афганских национальных сил безопасности, который двигался впереди дипломатической машины. Хотя дипломаты и не исключают версию того, что теракт был направлен именно против россиян.

МИД России потребовал от Афганистана провести тщательную проверку и принять меры по обеспечению безопасности персонала российских загранучреждений.

Марина Хоружая