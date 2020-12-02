1 декабря вступил в силу закон, согласно которому жители РФ будут получать актуальную информацию о полагающихся им социальных выплатах, пособиях или льготах в своем личном кабинете на портале Госуслуг.

Персональное информирование будет запущено на базе единой государственной информационной системы соцобеспечения (ЕГИССО). Отныне родителям, которые зарегистрированы на «Госуслугах» будут приходить уведомления о мерах поддержки на детей, которые им положены. Сюда входят и единовременные пособия при рождении ребенка, и выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет, и ежемесячные выплаты до 3 лет в рамках нацпроекта «Демография».

Информацию о мерах государственной соцподдержки будут получать и пенсионеры. Безработные и другие категории граждан тоже буду оповещены о мерах помощи, предоставляемых им Министерством труда и социальной защиты.

Как сообщает министр, не все российские граждане знают о том, какие меры государственной поддержки им полагаются. А ведь на сегодняшний день в России реализуется более 3 тысяч таких мер. Они охватывают 54 миллиона россиян.

Полноценное информирование граждан в личном кабинете на портале Госуслуг начнет полноценно работать ближе к концу этого года. Также можно будет проконсультироваться о своем праве на соцподдержку в МФЦ. В дальнейшем Министерство труда планирует запустить еще и телефонное информирование граждан. Узнать о том, что человеку положено, можно будет позвонив по телефонному номеру или через чат-бот единого контакт-центра. Данный вид информирования планируется запустить во втором полугодии 2021 года.

Марина Хоружая