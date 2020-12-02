За нарушения требований Роспотребнадзора в Воронеже оштрафовали директора школы № 45 Ольгу Карташову.

На сайте Ленинского районного суда города сообщается, что санитарные врачи провели расследование из-за того, что в школе наблюдалась вспышка коронавируса. Заболевание подтвердилось у 7 человек.

Ревизоры выяснили, что в столовой не соблюдаются правила мытья посуды. Двухсекционная ванна отсутствует. В туалетах нет педальных урн. В процедурном кабинете найдены дефекты ремонта. Антисептик, находящийся в классах, был без упаковки производителя.

Директор на суде вину признала, а выявленные недостатки в школе уже устранили.

Суд оштрафовал Карташову на минимальную сумму в 25 тысяч рублей.

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