Россия презентует вакцину «Спутник 5» в Организации объединенных наций.

Как сообщает ТАСС, на мероприятии будет присутствовать министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Презентация состоится сегодня, 2 декабря, в 17.30 по московскому времени.

Ранее глава государства Владимир Путин предложил сотрудникам ООН добровольно вакцинироваться российским препаратом.

В России, тем временем, массовая вакцинация «Спутником 5» пока еще не началась. В столице и регионах власти готовятся к поступлению вакцины в большом объеме. Пока препарат используют для прививок гражданам из групп риска, в частности медикам и пожилым людям, старше 65 лет.

В Воронеже губернатор Гусев пообещал начало массовой добровольной вакцинации во второй половине января будущего года.