На 6 часов останется без воды микрорайон Тенистый в Воронеже
Без воды в течение 6 часов останется 2 декабря микрорайон Тенистый в Воронеже.
Как сообщили в пресс-службе водоканала, ограничение подачи ресурса связано с работами по замене опорной арматуры на водоводе.
Отключение воды произойдет в 10.30. Вновь ее дадут в 16.30.
Жителям Тенистого порекомендовали запастись питьевой и бытовой водой.
Сообщается также, что ресурса не будет и в социальных объектах: в школе №84 (улица Тепличная, 20б), в детском саду №119 (улица Тепличная, 18), двух котельных (улица Тепличная, 2, 10).
Фото pixbay.com
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