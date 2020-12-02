Фотографии столпотворения в юридическом техникуме в Воронеже опубликовали 1 декабря в группе «Мой и твой Воронеж» в соцсети «Вконтакте».

На снимках видно, что многие учащиеся без масок. Дети стоят практически вплотную друг к другу, что говорит о несоблюдении социальной дистанции.

Чем вызвано это столпотворение из фотографий не совсем понятно. Возможно, студенты стоят в очереди в гардероб.

В одном из комментариев к снимкам пользователь пишет:

— А если корона? И человек успел заразить одноклассников? В такой ситуации я бы посидел дома на дистанционке. Те, кому учёба не нужна, и они не получают знания на уроке, те и так будут «окей гугл», а те, кто получает знания, те и на дистанционке их получат.

В большинстве своем молодые люди, школьники и студенты, либо болеют COVID-19 легко, либо вообще бессимптомно. Зато они могут заразить своих более старших родственников в семьях. Особенно бабушек и дедушек, которые могут умереть от коронавируса. Резкое увеличение количества случаев заражения COVID-19 и ОРВИ началось осенью, как раз с момента возвращения учеников в школы. В настоящий время в Воронежской области ежедневно фиксируется более 300 случаев подтвержденного заражения граждан коронавирусом. И это несмотря на то, что в детских и взрослых поликлиниках практически перестали брать у заболевших анализы на COVID-19.

Возможно, что большая часть вируса распространяется именно через учебные заведения. Дистанционное же обучение несет для властей множество проблем, которые они решит пока не в состоянии.