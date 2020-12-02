Преждевременное старение может быть одним из последствий для людей, перенесших коронавирусную инфекцию.

Как сообщает РИА Новости, об этом предупредила Анча Баранова, Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона.

По словам ученой, преждевременная старость грозит даже тем, кто перенес COVID-19 даже в легкой форме.

— Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70 процентов наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы, — пояснила Баранова.

Профессор рассказала, что у 40-летних людей, переболевших COVID-19, наблюдаются диагнозы, которые раньше были в основном у 60-летних пациентов.