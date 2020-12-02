О преждевременном старении людей, перенесших коронавирус, предупредила биолог
Преждевременное старение может быть одним из последствий для людей, перенесших коронавирусную инфекцию.
Как сообщает РИА Новости, об этом предупредила Анча Баранова, Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона.
По словам ученой, преждевременная старость грозит даже тем, кто перенес COVID-19 даже в легкой форме.
Профессор рассказала, что у 40-летних людей, переболевших COVID-19, наблюдаются диагнозы, которые раньше были в основном у 60-летних пациентов.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.