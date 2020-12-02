Воронежские полицейские нашли пропавшую 1 декабря женщину с годовалым ребенком.

39-летняя Анна с малышкой ушла на прогулку из дома в Коминтерновском районе, после чего перестали выходить на связь. Родные забили тревогу. К поискам подключилась полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

По сообщению добровольцев, женщину и ребенка обнаружили полицейские Ночью 2 декабря пропавшие уже находились дома.

Где они находились все это время, не сообщается.

Фото pixbay.com