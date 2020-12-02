Антициклон, во власти которого скоро окажется погода в Воронежской области, принесет с собой похолодание до – 17 градусов.

По сообщению воронежского Гидрометцентра, уже в ближайшие сутки ожидается резкое похолодание.

3 декабря в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков синоптики не обещают. Ночью столбик термометра понизится до 7 -12 градусов ниже нуля. В некоторых местах приборы покажут до 17 градусов мороза.

Днем в Воронежской области потеплеет от – 3 до – 8 градусов. Ветер ожидается юго-восточный 7-12 метров в секунду.

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