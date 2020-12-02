Встреча прошла в рамках рабочей поездки Артема Копылова в свой избирательный округ

Депутат Воронежской областной Думы, член фракции «Единой России» Артем Копылов побывал с рабочем визитом в Острогожском районе и провел встречу с главой района Сергеем Хорошиловым.

Глава района поделился своим взглядом на ситуацию с коронавирусной инфекцией. Он рассказал депутату, чтов этот не простой период пострадал малый бизнес, а школьникам довольно непривычно находиться на дистанционном обучении, и нужно проявить особое внимание к этим направлениям.

Кроме того, на встрече обсудили приоритетные проекты – среди них строительство спортивного физкультурно-оздоровительного комплекса в районе: это стадион с искусственным покрытием, в Острогожске пока нет подобных объектов. Строительство запланировано на будущий год, и прилагаются все усилия, чтобы вскоре началась реализация проекта.

Артем Копылов с главой Острогожского района договорились о следующей встрече.Перед Новым годом парламентарий приедет в свой избирательный округ и посетит социально значимые учреждения, выяснит, чем можно помочь людям.

«Отрадно видеть, что под руководством такого крепкого хозяйственника, как Сергей Хорошилов, район преображается и развивается. И приятно ощущать себя частью сильной команды»,- отметил депутат облдумы.