Первым регионом, который сделал 31 декабря выходным днем, стала Белгородская область.

Как сообщает РИА Новости, врио губернатора Вячеслав Гладков подписал соответствующий документ. Взамен белгородцы отработают день 26 декабря.

Российское правительство ранее решило, что последний день года будет рабочем. При этом федералы дали право субъектам самим принимать решение о том, делать ли 31 декабря выходным.

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