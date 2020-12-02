На Московском проспекте в Воронеже убрали временную разметку.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, схема движения вернулась к обычному режиму, в связи с тем, что было открыто движение под путепроводом на улице 9 Января.

В мэрии подчеркнули, что демаркировку временной разметки планируют провести в ближайшее время, поэтому водителям необходимо руководствоваться дорожными знаками, которые уже были заменены.

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