Временную разметку убрали в Воронеже на Московском проспекте
На Московском проспекте в Воронеже убрали временную разметку.
Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, схема движения вернулась к обычному режиму, в связи с тем, что было открыто движение под путепроводом на улице 9 Января.
В мэрии подчеркнули, что демаркировку временной разметки планируют провести в ближайшее время, поэтому водителям необходимо руководствоваться дорожными знаками, которые уже были заменены.
Фото pixbay.com
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