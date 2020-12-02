Семья и школа — главный вектор в жизни ребенка. Именно они изначально закладывают в еще маленького человека фундамент тех знаний, с которыми он пойдет по жизни, именно они формируют целостную личность, которая уже потом дополняет свою глубину с помощью развития отдельных навыков в различных секциях и студиях. Что же такое «школа будущего»? Ответить себе на этот вопрос можно будет посмотрев видеоролик, опубликованный на городском портале 36on.ru, где наглядно показано в каком направлении будет развиваться образовательная сфера в нашем регионе.

За скоростью современного мира тяжело угнаться, для этого нужно быстро адаптироваться к новым реалиям. С приходом цифровых технологий устоявшиеся образовательные модели теряют свою актуальность, и сегодня в образовательном процессе «первую скрипку» играют индивидуальные потребности и высокие технологии. Человек будущего должен обладать креативом, системным и критическим мышлением, а также коммуникативностью.

И слава Богу, в нашем регионе есть образовательные учреждения, в которых воспитывают именно таких, «новых» людей. Одно из них — образовательный центр «Лидер» им. А.В.Гордеева, построенный в Боброве год назад в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Недаром учащиеся данного учебного заведения называют это место «чудо-школой» — здесь все продумано до мелочей.

Школьную территорию с ландшафтным дизайном украшают различные арт-объекты. А по уровню комфорта «Лидер» можно сравнить с пятизвездочным отелем, ведь здание, рассчитанное на 988 учащихся, оборудовано не только удобными классами и зонами отдыха, но и имеет множество кружков, секций, лабораторий, где дети могут увлекательно и познавательно провести свой досуг. В качестве дополнительного образования ребята из «Лидера» могут посещать робототехнику, 3D-моделирование, большое внимание здесь уделяется исследовательской деятельности… В»Лидере» есть даже своя космическая лаборатория, биоэкоцентр, телецентр и типография! Все это, безусловно, помогает раскрыть индивидуальность каждого учащегося, обучить его прогрессивным технологиям, не забывая вложить в детей и основы классического образования. Это и называется «школа будущего»!

Глава региона Александр Гусев пообещал в ближайшие несколько лет продолжать развивать систему образования, укреплять материальную базу образовательных учреждений.

— Система образования в Воронежской области всегда была устойчивой и хорошо функционирующей, но сейчас появились беспрецедентные возможности для того, чтобы мы смогли не только развивать материальную базу общего образования, но и наполнять весь учебный процесс новыми направлениями, возможностями и развивать способности наших детей, — говорит губернатор Воронежской области Александр Гордеев.

Марина Хоружая