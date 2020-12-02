Оперативные мероприятия из-за подозрений в фальсификации при зачислении студентов в августе 2020 года провели воронежские полицейские в Борисоглебске.

Как пишут «Ведомости», силовики полагают, что в местном филиале ВГТУ в полной мере не смогли выполнить приемную компаний студентов. Чтобы выполнить план на первый курс, не мудрствуя лукаво, зачислили студентов со старших курсов. А когда пришло время начисления стипендий, то старшекурсников, временно ставших еще и «первокурсниками на час», отчислили.

По информации «Ведомостей», эта «спецоперация» в какой-то мере помогла пролонгировать контракт с директором филиала в Борисоглебске Леонидом Заболоцких.

Напомним, что бывший ректор ВГТУ Сергей Колодяжный в настоящее время проходит по делу о взятках мошенничестве.

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