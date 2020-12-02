Согласно результатам исследований за последние шесть месяцев стоимость квартир в строящемся жилье выросла в Воронежской области на 11%

Средняя цена квадратного метра в Воронеже — 58 432 рубля, но цены конечно же, сильно разнятся в зависимости от района города. Самое дешевое жилье, к примеру, на Левом берегу — здесь стоимость «квадрата» в ноябре составила 49 738 руб. В Железнодорожном районе квартиры уже чуть дороже — 51 701 руб. за кв. м. Самые дорогие квартиры в Центральном, Ленинском и Коминтерновском районах. Речь идет о новостройках, где в ноябре цены выросли чуть более, чем на 2 %

В ноябре рост стоимости жилья был не слишком высоким, по мнению специалистов, воронежские застройщики «придержали» цены.

Марина Хоружая