В Воронеже появился подсвеченный пешеходный переход.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, световое оснащение объекта сделано за счет компании-производителя и не понесло никаких бюджетных расходов.

Переход подсветили на улице Переверткина возле дома 3. Оборудование по дополнительному освещению и цветообозначению объекта установили по инициативе горадминистрации и ГИБДД Воронежа.

Лично оценил установленное оборудование руководитель УГИБДД по Воронежской области Евгений Шаталов. По его словам, место оборудоавния подсветки выбрано не случайно. На этом участке в прошлом году было зафиксировано 50 ДТП. Есть пострадавшие.

— В темное время суток оно делает пешехода заметнее и, соответственно, повышает его безопасность. Здесь же в 2020 году была организована искусственная неровность, совмещенная с пешеходным переходом, — подчеркнул Шаталов.

Представитель воронежской компании-производителя светового оборудования Андрей Шишкин рассказал, что от влаги и перепада температур от -40 до +40 градусов светооборудование надежно защищено. Светодиодные проекторы повышают эффективность применяемых мер по повышению безопасности на дорогах вместе с фото — и видеофиксацией и разметкой.

Решение о внедрении светового оборудования, по словам первого заместителя главы администрации Воронежа по городскому хозяйству Сергея Петрина, будет приниматься по итогам тестового периода.

— В этом году мы оборудовали почти два десятка переходов, совмещенных с искусственной неровностью, в следующем планируем эту работу продолжить, — подчеркнул заместитель мэра.

Фото пресс-службы администрации г. Воронежа