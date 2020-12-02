Станет ли 31 декабря для россиян выходным днем, будут решать власти регионов. Такое послабление дал президент РФ Владимир Путин, который ранее принял решение. что последний день года официально будет рабочим. Напомним, что в ноябре Госдумой был отклонен законопроект, в котором партией ЛДПР предлагалось сделать 31 декабря выходным днем.

Вчера, 1 декабря, член Общественной палаты и глава «Трезвой России» Султан Хамзаев вынес предложение всем главам регионов объявить 31 декабря выходным днем, аргументируя свое предложение тем, что это позволит гражданам России спокойно встретить Новый Год в кругу семьи и создаст настроение и предпраздничную атмосферу.

Зато уже сейчас премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о том, что в следующем году 31 декабря россияне смогут отдохнуть и полноценно подготовиться к торжеству.

Марина Хоружая