COVID19 унес жизнь еще одного известного человека — от новой коварной болезни скончался народный артист РФ Борис Плотников, которому был 71 год. У актера болезнь протекала в тяжелой форме, неделю назад он был госпитализирован в больницу и все это время находился на ИВЛ. Дата и место похорон пока не сообщаются.

Актер полюбился зрителям после выхода в 1976 году фильма Ларисы Шепитько «Восхождение», а затем стал еще более известен широким массам по роли доктора Борменталя в картине Владимира Бортко «Собачье сердце». Еще одна из известных ролей Бориса Плотникова — заключенный Данилов в мистерии композитора Алексея Рыбникова «Литургия оглашенных».

Справка:

Борис Плотников родился 2 апреля 1949 года в Невьянске (Свердловская область). В 1970 году он окончил Свердловское театральное училище, в 1983 году филологический факультет Уральского государственного университета. С 1970 по 1978 год служил в Свердловском ТЮЗе, с 1978 года — в Московском театре сатиры, с 1988 года — в Центральном академическом театре Советской Армии, с 2002 года — труппе МХТ.

Марина Хоружая