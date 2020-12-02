Президент России Владимир Путин принял решение о старте масштабной вакцинации медиков и педагогов, которая начнется уже на следующей неделе. Оно было принято и озвучено главой государства во время видеоконференции. Владимир Владимирович также сообщил, что в стране уже произвели около 2 миллионов доз вакцины, что дает возможность начать вакцинацию.

Первые две группы риска, по мнению Владимира Путина — врачи и учителя, поэтому с них и решено было начать. Президент дал распоряжение вице-премьеру Татьяне Голиковой начать работу уже к концу следующей недели.

-Конечно, мы должны соблюдать осторожность, но давайте уже сделаем первый шаг», — сказал глава государства.

Марина Хоружая