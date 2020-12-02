В сегодня департамент здравоохранения озвучил информацию, что воронежцы стали чаще вызывать бригады скорой помощи при высокой температуре. За последнюю неделю количество таких вызовом возросло. Кроме того, стало больше вызовов, после которых врачи не могут исключить у заболевших пневмонию. Рост вызовов, после которых у пациентов диагностировали внебольничную пневмонию, вырос за неделю на 13%

По всей видимости, это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе. За последние сутки Воронежская область поставила очередной антирекорд — в регионе коронавирусом заболел 351 человек. 19 воронежцев за последние сутки скончались от ковида.

Напомним, что с понедельника старшеклассники (7-11 классы) Воронежской области вновь стали посещать школы. Вероятно, данный факт тоже повлиял на то, что количество вызовов снова увеличилось. Ведь еще неделю назад областной депздрав радовался тому, что из-за повышенной температуры стали на 10% меньше вызывать скорые, а по поводу симптомов, похожих на пневмонию — и вовсе на 17.8% (в целом за ноябрь количество таких вызовов снизилось на 40%)

Марина Хоружая