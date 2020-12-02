Еще два имени появилось на неофициальном сайте памяти умерших от коронавируса врачей. Сегодня областной депздрав подтвердил информацию о том, что два воронежских медика скончались именно от COVID19. Речь идет о 64-летней Валентине Козыревой, работавшей старшей медсестрой в городской клинической больнице №3 и 56-летней заведующей терапевтическим отделением 7-1 поликлиники, которая находится в Юго-Западном районе.

– Как показали результаты эпидемиологического расследования, случаи заражения медработников связаны с исполнением ими своих профессиональных обязанностей, — сообщила 2 декабря пресс-служба облздрава.

Как известно, семьям умерших в период пандемии медиком, исполнявшим свои служебные обязанности, государство выплачивает денежные компенсации. Семье Валентины Козыревой выплата уже произведена. Относительно же смерти Ольги Князевой в ближайшее время будет составлен акт, после чего пакет документов направят в ФСС Воронежской области где будет назначаться выплата родственникам умершей.

Всего в регионе за время пандемии от ковида умерли 12 работников медицины.

Марина Хоружая