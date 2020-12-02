Одинокие и малообеспеченные пожилые жители области, списки которых предоставили органы соцзащиты, начали бесплатно получать самые необходимые продукты питания (молоко, крупы, мука, печенье, масло и чай), которые волонтеры привозят им прямо домой. Также продукты и горячие обеды были адресно доставлены медперсоналу и одиноким пенсионерам специализированных отделений городских больниц.

В работе добровольцев, которая проходит в рамках акции взаимопомощи «#МыВместе»,активное участие принимают и депутаты регионального парламента Кристина Кулешова, Артем Зубков, Ольга Ортина и Артем Копылов. Принять участие в оказании помощи нуждающимся воронежцам их попросил председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетесов, который напомнил, что на сегодняшний день больше всего в моральной и материальной поддержке нуждаются жители региона старше 70 лет. По словам главы регионального парламента, таких в Воронежской области более 11 тысяч.

— В наших силах проявить заботу обо всех нуждающихся в поддержке жителях Воронежской области. Тем более, речь идет о пожилых и одиноких людях, многие из которых ветераны Великой Отечественной войны. Долг всех неравнодушных граждан защитить тех, кто в свое время ценой невероятных усилий отстоял свободу и независимость нашей страны, сохранил мир для потомков, — подчеркнул Владимир Нетесов.

Парламентарии прошли специальный инструктаж в Доме молодежи, где узнали как работать в условиях ограничений, связанных с пандемией. Чтобы избежать угрозы распространения коронавирусной инфекции, народных избранников, также как и других добровольцев, обеспечили средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками, антибактериальными средствами), которые в волонтерский штаб поставляют в качестве помощи неравнодушные воронежцы и организации.

Первую партию из тысячи собранных на сегодняшний день пакетов с продуктами депутаты Воронежской областной Думы развезли по адресатам на личном транспорте. Народные избранники говорят, что помогать жителям своего округа, оказавшимся в сложной жизненной ситуации — их миссия. А также часть их депутатской работы.

— Когда есть возможность, мы лично помогаем добровольцам развозить продукты и лекарства. Если время не позволяет, оплачиваем автоволонтерам ГСМ, ведь сегодня важно любое проявление внимания, — говорит зампредседателя Комитета по промышленности, инновациям и цифровому развитию Воронежской облдумы Артем Копылов.

Со дня на день в волонтерский центр должна прийти новая партия продуктов, которые предоставляют крупные торговые федеральные сети. Для того, чтобы получить помощь, нужно всего лишь обратиться в органы соцзащиты по месту жительства, либо позвонить в приемную депутата по своему округу.

— Данная акция позволяет людям старшего поколения находиться дома на самоизоляции и какое-то время не выходить на улицу, не посещать общественные места, где есть риск заразиться коронавирусом. Поэтому всем, кто нуждается в реальной помощи – она будет оказана в оперативном режиме, — говорит зампредседателя Комитета по физической культуре и спорту регионального парламента Ольга Ортина

Поддерживают в столь трудное время и волонтеров-медиков, которым поставляют комплексные обеды от одной из сетей быстрого питания. Их фасуют в индивидуальные контейнеры и развозят по приемным отделениям, где принимают пациентов с коронавирусом. Наборы предназначены студентам-добровольцам, помогающим врачам в поликлиниках и больницах. Уже несколько сотен этих неравнодушных молодых людей трудятся санитарами и операторами в колл-центрах, наравне с профессионалами работают в «красных зонах» и подстанциях скорой медицинской помощи.

Зампредседателя Комитета Воронежской областной Думы по образованию, науке и молодежной политике, активист регионального волонтерского центра Кристина Кулешова говорит, что хочется поддержать не только студентов ВГМУ, но и студентов медицинского колледжа, среди которых тоже немало добровольцев волонтеров.

–Добровольных помощников с медицинским образованием становится все больше, поэтому мы прогнозируем, что на следующей неделе нам потребуется еще больше горячих обедов, — отметила Кристина Кулешова.

Глава регионального парламента Владимир Нетесов также выразил от себя и партии «Единая Россия» большую благодарность волонтерам-медикам за их бескорыстную помощь в борьбе с пандемией.

— Врачи сегодня находятся на передовой. В так называемых «красных зонах» идет ежеминутная борьба за жизнь и здоровье жителей нашей области, поэтому необходимо создать все условия для медперсонала, чтобы они делали свою работу – спасали людей. А мы, в свою очередь, должны снять с их плеч часть повседневных, бытовых проблем. И будем делать это как на уровне волонтерского центра, так и со стороны депутатского корпуса, – подчеркнул Владимир Нетесов.

Марина Хоружая