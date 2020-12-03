Воронежская полиция начала проверку в связи с хулиганством, которое случилось на территории бывшего хлебозавода на улице Ф. Энгельса.

Неизвестные ночью 28 ноября разместили на крыше здания то ли надпись, то ли подпись в нецензурном виде.

В полиции сообщили, что вывеска находилась на крыше несколько часов, после чего ее убрали.

Процессуальное решение силовики примут после окончания проверки. Автор пока решил остаться неизвестным, но в полиции обещают вскоре раскрыть имя «художника».

Пока же снос здания продолжается. Губернатор Александр Гусев пообещал кое-кого уволить, за то, что хлебозавод не стал объектом культурного наследия. Имя провинившегося чиновника глава региона не назвал, зато отметил, что хлебозавод стал «последней гирькой» на весах кадрового решения.

Фото группы «Темная сторона Воронежа»