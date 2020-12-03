Леонида Болотских, директора филиала ВГТУ в Борисоглебске, допустившего зачисление 46 «фиктивных» студентов, уволили.

Об этом пишет «Вести Воронеж» со ссылкой на пресс-службу вуза.

По информации издания, первокурсников в филиал набрали на бюджетные места из студентов старших курсов для выполнения плана поступления. Когда пришло время платить стипендии, этих ребят отчислили.

Расследованием инцидента занимается полиция, которая проводит в ВГТУ оперативные мероприятия. В вузе же рассказали, что произошла техническая ошибка, которая была выявлена в приемной комиссии до 1 сентября. Средства на обучение «виртуальных студентов» не тратились.

Интерес силовиков, который проявлялся к вузу раньше, уже привел к нескольким уголовным делам.

Фото pixbay.com