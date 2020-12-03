10 человек было эвакуировано в Воронеже на пожаре в квартире
Пожар произошел в однокомнатной квартире в Левобережном районе Воронежа.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, возгорание случилось 2 декабря в 20.22 в двухэтажном доме на улице Чебышева.
Спасатели эвакуировали 10 человек. К ликвидации пожара были привлечены 15 человек и 5 единиц техники.
Огонь потушили в 20.39. Пострадавших нет. Пострадала комната площадью 10 кв. метров.
Причины возгорания не называются.
Фото пресс-службы ГУ МЧС Воронежской области
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