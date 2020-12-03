50% воронежских компаний, приявших участие в опросе издания De Facto, не собираются отмечать новогодний корпоратив. Причиной данного решение был назван кризис на фоне пандемии коронавируса.

В опросе приняли участие 400 человек. Люди выражали свое мнение на телеграм-канале СМИ.

Отметить наступающий Новый год, хотя бы чуть-чуть, в коллективе планирует 28 процентов, читающих Телеграм коллективов. 22 процента пока в раздумьях.

Глава региона Александр Гусев высказался несколько противоречиво. С одной стороны, он разрешил в новогоднюю ночь работать ресторанам и кафе, где обычно корпоративен и проводятся. А с другой, губернатор поручил руководителям управлений провести беседы с руководителями предприятий и профильных организаций и настоятельно рекомендовать им не проводить массовых новогодних корпоративов.