Воронежский колл-центр по коронавирусу будет работать в круглосуточном режиме.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, такое поручение дал подчиненным губернатор Александр Гусев на заседании оперативного штаба.

— Все поступающие в течение суток звонки должны обрабатываться оператором. А не записываться на какие-то флешки, в память, чтобы их просматривали потом, – подчеркнул глава региона.

По словам замруководителя департамента цифрового развития области Лилии Подоприхиной, ковидый колл-центр работает по телефону 122 с телефонов всех основных операторов связи. В системе работает переадресация на горячие линии облздрава, выбора поликлиники, вызова врача, а также Роспотребнадзора, отделение трудовой инспекции, фонда соцстраха.