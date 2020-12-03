В российском правительстве подписали директиву, на основании которой вместо Анатолия Чубайса будет назначен новый глава «Роснано» Сергей Куликов.

Как сообщает «Интерфакс», документ подписал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Президент Владимир Путин на должность председателя правления УК «Роснано» предложил назначить Сергея Куликова, работавшего ранее в «Ростехе».

О будущей судьбу Чубайса пока мало что известно. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, отказался комментировать это вопрос.