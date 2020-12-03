Заболеваемость внебольничными пневмониями в Воронежской области выросла на 13%.

Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора 2 декабря на заседании регионального оперштаба.

Также было заявлено, что у воронежцев, заболевших коронавирусом, в 11 % случаев заболевание приводит к пневмонии. Бессимптомных выявили 9 %, а у 79% заразившихся имеют признаки ОРВИ.