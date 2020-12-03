Парламентарий доставил продовольственные наборы пожилым жителям Воронежской области

Депутат Государственной Думы РФ, заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко принял участие в работе регионального Волонтерского центра «Единой России». Парламентарий развез продуктовые наборы пожилым воронежцам. Помощь оказывается гражданам в возрасте от 70 лет с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

Перед выездом депутат Госдумы прошел специальный инструктаж в Доме молодежи, где ему рассказали о работе в условиях ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Всем пожилым воронежцам, которым доставил продуктовые наборы Евгений Ревенко, также вручил новогодние подарки.

«Мы должны быть все вместе и депутаты, и политики, и чиновники – вместе с волонтерами, которые по зову сердца откликнулись и пошли помогать людям. Порядка одиннадцати тысяч человек в Воронежской области находятся в особой зоне риска, люди старшего возраста, те кому не рекомендовано выходить в общественные места в том числе в магазины. Наша задача максимально уберечь этих людей и поэтому я не мог остаться в стороне и тоже принял участие в акции, которая называется #МыВместе – и мы вместе»,– подчеркнул депутат Госдумы.

Также Евгений Ревенко принял участие в торжественной церемонии награждения волонтеров Воронежской области, приуроченной к Дню добровольца.

В период пандемии COVID-19 волонтерское движение региона организовало большую работу по оказанию помощи пожилым гражданам, многодетным семьям, медицинским организациям, школьникам, переведенным на дистанционное обучение.

Источник фото: пресс-служба депутата ГД РФ