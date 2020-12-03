В результате взрыва на фабрике под Воронежем пострадали пять человек
Число пострадавших в результате взрыва на трикотажной фабрике в Борисоглебске увеличилось на пяти.
Об этом ТАСС, сообщили в городской больнице.
По словам врачей, все пострадавшие женщины. У одной врачи диагностировали ожоги 2% тела, у других – сотрясение мозг и ушибы позвоночника.
В результате ЧП погибших не было.
Напомним, что 3 декабря в Борисоглебске в Воронежской области на местной трикотажной фабрике произошел хлопок парогенератора.
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