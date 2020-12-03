Число пострадавших в результате взрыва на трикотажной фабрике в Борисоглебске увеличилось на пяти.

Об этом ТАСС, сообщили в городской больнице.

По словам врачей, все пострадавшие женщины. У одной врачи диагностировали ожоги 2% тела, у других – сотрясение мозг и ушибы позвоночника.

В результате ЧП погибших не было.

Напомним, что 3 декабря в Борисоглебске в Воронежской области на местной трикотажной фабрике произошел хлопок парогенератора.