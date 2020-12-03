Туберкулез обнаружили у учащейся второго класса воронежской школы № 24 в микрорайоне Краснолесный.

Медики установили у ребёнка закрытую форму заболевания.

В облздраве рассказали, что девочка заразилась от отца, который заболел еще летом.

Вначале тест у школьницы был отрицательным. А в октябре диагноз все-таки подтвердился.

Ребенка поместили в противотуберкулёзный диспансер.

Всех учащихся в 24-й школе детей уже обследовали тестами в течение трех месяцев. Результаты были получены отрицательные. Одноклассников зарождённой школьницы проверили дважды, в том числе и с помощью рентгена.

В школе также в полном объеме провели дезинфекцию.

Фото pixbay.com