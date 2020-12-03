В Воронеже у второклассницы нашли туберкулёз
Туберкулез обнаружили у учащейся второго класса воронежской школы № 24 в микрорайоне Краснолесный.
Медики установили у ребёнка закрытую форму заболевания.
В облздраве рассказали, что девочка заразилась от отца, который заболел еще летом.
Вначале тест у школьницы был отрицательным. А в октябре диагноз все-таки подтвердился.
Ребенка поместили в противотуберкулёзный диспансер.
Всех учащихся в 24-й школе детей уже обследовали тестами в течение трех месяцев. Результаты были получены отрицательные. Одноклассников зарождённой школьницы проверили дважды, в том числе и с помощью рентгена.
В школе также в полном объеме провели дезинфекцию.
Фото pixbay.com
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