9764 жителя Воронежской области с ОРВИ обратились за медицинской помощью за прошедшую неделю.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, это оказалось на -1,6 % больше, чем неделей ранее.

Эпидемии оказались подвержены все возрастные группы. По словам медиков, у большинства заболевших преобладают негриппозные респираторные вирусы.

Между тем в регионе продолжается прививочная компания против гриппа. На сегодняшний день вакцинированы более 40 % населения Воронежской области. После иммунизации у привитых нежелательных явлений (осложнений) не зарегистрировано.