Зал ожидания повышенной комфортности открылся на главном железнодорожном вокзале Воронежа. Пока действуют ограничения, связанные с пандемией, в VIP-зале могут одновременно находиться не более 15-20 человек.

К слову, это первый VIP-зал, который появился на Юго-Восточной железной дороге. В зале ожидания можно будет воспользоваться бесплатным Wi-Fi, посетить отдельные туалетные комнаты. Также здесь можно будет оставить одежду на специальных вешалках и комфортно провести время (и даже порелаксировать, глядя на аквариум с рыбками). Для детей в VIP-зале оборудована игровая площадка, которая откроется сразу после снятия ограничений. А пока — каждому пассажиру на входе вручают маску и антисептик.

Как сообщили в пресс-службе ЮВЖД, руководство Юго-Восточной региональной дирекции железнодорожных вокзалов не исключает, что зал ожидания повышенной комфортности появится также на Придаче (станция Воронеж-Южный), а также в Белгороже. Правда, это произойдет лишь в том случае, если в Воронеже этот проект окажется экономически выгодным.

Марина Хоружая