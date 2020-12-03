Экономика начнет восстанавливаться к середине 2021 года, когда будут сняты основные коронавирусные ограничения, считают московские власти.

Как сообщает ТАСС, в этом году снижение валового регионального продукта составит 3-4 процента, рассказал Владимир Ефимов, заместитель мэра столицы.

В Москве высокая диверсификация экономики и в этом плюс, считает чиновник. Некоторые отрасли показывают рост. Это фармацевтика и химическая промышленность.