В ежедневном режиме в Воронежской области работают приемные депутата Государственной Думы РФ, члена фракции «Единая Россия» Сергея Чижова. Квалифицированную помощь жителям региона оказывают профессиональные юристы. В приемные в основном приходят в трудных жизненных ситуациях, когда требуется депутатская помощь и защита, грамотное правовое решение.

Каждый день сотрудники приемных направляют депутату ГД подробный отчет о каждом обратившемся за помощью и ходе решения его вопроса. Не смотря на то, что обращений в месяц бывает более тысячи, ни одно из них не остается без ответа, по каждому ведется кропотливая работа.

«С 2009 года я получаю компенсацию на оплату ЖКУ как ветеран труда, которая мне назначена Управлением соцзащиты. А в 2016 году я получил инвалидность и Пенсионный фонд мне назначил выплату как инвалиду. Я был уверен, что все мне назначено законно, никого обманывать не собирался. Для меня было полной неожиданностью обращение Управления соцзащиты в суд, якобы я не имел права на одновременное получение двух денежных компенсаций. Они потребовали взыскать с меня около 13 тысяч рублей. К счастью, депутат Чижов проводит выездные приемы у нас в Нововоронеже. Я обратился к нему и его юристы мне помогли. Мы прошли несколько судебных инстанций и в итоге выиграли дело в Саратовском суде. И теперь я никому ничего не должен. Я очень благодарен Сергею Чижову, он реально помогает обычным людям. Без его поддержки я бы никогда ничего не смог доказать», — рассказал свою историю инвалид – атомщик Александр Пискунов.

Основная работа специалистов общественных приемных Сергея Чижова посвящена решению жилищных вопросов и ЖКХ, социального обеспечения и здравоохранения, образования, транспорта, благоустройства и многих других. А в последнее время возросло количество вопросов, касающихся судебной системы.

«Я очень благодарна депутату за поддержку, внимание и главное — помощь в решении моего жилищного вопроса. Это одно из самых важных событий моей жизни – получение отдельной квартиры. Я неоднократно обращалась в различные инстанции с жалобами, однако ничего не добилась. Хотя это мне положено по закону. Мне сочувствовали, но объясняли, что жилья на всех не хватает. И только в приемной депутата мне помогли добиться решения проблемы. Одна, не имея юридической подготовки и опыта, будучи инвалидом 1 группы, я бы возможно до сих пор ждала, когда мне выделят положенное жилье»,- поделилась своим впечатлением сирота Екатерина Мороз.

Общественные приемные депутата Госдумы Сергея Чижова работают на протяжении 18 лет. .Это 10 приемных на территории Воронежа, юрисконсульты в Нововоронеже, Семилукском, Хохольском, Нижнедевицком, Острогожском и Репьевском районах области, а также в Приднестровской Молдавской Республике в городе Тирасполь.

Кроме этого используются современные инновации: от возможностей Интернета (с депутатом легко связаться посредством соцсетей) до онлайн-конференций с жителями районов его избирательного округа.

С момента создания первых приемных поток обращений вырос более чем в 7 раз. Только в текущем году в общественные приемные депутата обратилось более 9 тысяч человек. Несмотря на действующие в связи с эпидемиологической обстановкой ограничения, работа в этом направлении не прекращалась ни на день. Это направление деятельности, как и всегда, занимает приоритетное место в плотном рабочем графике парламентария. В результате решаемость обращений составила более 85%.

«Общение с гражданами помогает нам депутатам увидеть реальные проблемы населения и недочеты в законодательстве. Мы в Госдуме постоянно работаем над совершенствованием законодательства в разных сферах»,- отметил парламентарий.