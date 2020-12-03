Накануне и сегодня в школах Ленинского района прошли мероприятия, посвященные памятной дате в истории России – Дню неизвестного солдата.

В частности в 13-й школе состоялись классные часы, на которых старшеклассники выступили с тематическими лекциями перед младшими школьниками под общим девизом «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен».

Свои рассказы ребята иллюстрировали наглядными медиа – проектами, где подробно раскрыли историю возникновения традиции почитания воинов, павших за Родину и при этом оставшихся неизвестными. После этого слушатели поделились своими впечатлениями и составили отзывы о мероприятии.

Из истории:

День Неизвестного солдата— памятная дата в России, с 2014 года отмечаемая ежегодно 3 декабряв память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.

Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день, в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой,прах неизвестного солдатабыл перенесён избратской могилы на 41-м километреЛенинградского шоссе(на въезде в городЗеленоград) и торжественно захоронен у стеныМосковского КремлявАлександровском саду.

Традиция поддержания вечного огня у монументов, на мемориальных комплексах, кладбищах, могилах восходит еще к античной истории. В новейшей истории вечный огонь впервые был зажжен в Париже на могиле Неизвестного солдата, в которой были погребены останки французского солдата, погибшего в боях Первой мировой войны.

11 ноября 1923 года военный министр Франции в торжественной обстановке зажег пламя мемориального огня. С этого дня огонь на мемориале зажигается ежедневно. В церемонии участвуют ветераны Второй мировой войны.

Традиция была заимствована многими государствами, которые устанавливали общенациональные и городские памятники солдатам, павшим в Первой мировой. Вечный огонь в 1930-1940-х годах был зажжен у мемориалов в Бельгии, Португалии, Румынии, Чехии.