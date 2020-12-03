Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с производителями коронавирусной вакцины, и в ходе этой встречи отметил, что вакцинация сейчас является решающим фактором с борьбе с пандемией, и чем скорее его пройдет максимальное количество россиян, тем быстрее страна вернется к нормальной жизни.

По мнению премьера сейчас нужно максимально эффективно организовать процесс вакцинации, и не затягивать с этим. Об этом же вчера заявил президент РФ Владимир Путин — он дал задание Голиковой начать вакцинацию учителей и врачей уже к концу следующей недели.

Если все пойдет, как задумано, то уже в следующем году мы сможем без опасений общаться друг с другом и посещать общественные места и культурные мероприятия,

Марина Хоружая