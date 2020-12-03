В Воронеже отменили арест членам запрещенной в РФ экстремистской организации «Свидетели Иеговы».

Напомним, что в июле 10 «свидетелей Иеговы», возраст которых колеблется от 24 до 56 лет, попали под арест по подозрению в экстремистской деятельности. В общей сложности полицейские провели 110 обысков, в ходе которых изъяли немалое количество запрещенной на территории нашей страны литературы. Как выяснилось в ходе следствие, с июня 2018 года по февраль 2020 эти люди осуществляли на территории Воронежа и области деятельность запрещенной религиозной организации (входит в структуру централизованной организации «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России»), которая в нашей стране была ранее признана экстремистской и по решению Верховного суда РФ — ликвидирована.

Против воронежских иеговистов было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ («Организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности»)

Ленинский суд решил изменить меру пресечения десятерым сектантам и теперь вместо нахождения в СИЗО шестерых участников организации и домашнего ареста еще четверых, им назначено наказание в виде запрета определенных действий.

Марина Хоружая