Городская администрация дала ответ воронежским автомобилистам, которые выразили свои опасения относительно виадука, расположенного на улице Ленина, неподалеку от остановки «Динамо». Напомним, что обеспокоенные воронежцы попросили помощи в региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ). Призыв воронежских автомобилистов заключался в том, чтобы ОФН помог добиться ремонта данного путепровода.

Автовладельцы предоставили фото, где отчетливо видно, насколько сильно накренена одна из железобетонных подпорных стен земляной насыпи (в нескольких местах она пошла волной, видна металлическая арматура, с обеих сторон повреждена облицовка насыпи). Воронежцы считают, что плиты могут в любой момент сползти, или вовсе — рухнут на трассу, на которой в любое время суток оживленное движение.

Активисты ОНФ, осмотревшие небезопасный объект, и убедившиеся, что автолюбители правы, попросили городское управление дорожного хозяйства оперативно обследовать состояние подпорных стен путепровода для дальнейшего ремонта.

Мэрия на данную просьбу ответила, что все мосты и путепроводы ежегодно обследуются специалистами муниципального казенного учреждения «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства». Дважды в год — весной осенью — идет мониторинг и за состоянием указанной подпорной стенки.

Более того, воронежская администрация оказывается уже объявляла торги по поиску разработчика проектно-сметной документации на капремонт данного путепровода, но к сожалению, заявок не поступило. В 2021 году власти пообещали повторить попытку.

Марина Хоружая