Вскоре Министерство обороны Азербайджана сообщит имена военных (а также их звания и даты рождения), личности 103 человек придется устанавливать по ДНК.

А пока противник Армении в вопросе принадлежности Нагорного Карабаха объявил количество погибших. В общей сложности в войне за Нагорный Карабах погибло 2783 военнослужащих. Более 100 азербайджанских военных пропали без вести, но продолжают искать. В госпиталях проходят лечение еще 1245 человек. принимавших участие в нагорно-карабахском конфликте.

Марина Хоружая