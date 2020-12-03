Российский ученый Анатолий Губанов может провести в тюрьме от 12 до 20 лет тюрьмы. Такое наказание предусматривает статья, которую ему вменяют — государственная измена. Лефортовский суд столицы уже взял мужчину под арест, он будет пребывать в СИЗО до 2 февраля следующего года.

Подробности дела не озвучиваются, так как материалы уголовного дела засекречены. Известно лишь, что кандидат технических наук Анатолий Губанов до ареста работал в Московском физико-техническом институте, где читал курс по практической аэродинамике высокоскоростных летательных аппаратов.

Марина Хоружая