Метеорологи рассказали о том, какая погода ожидается воронежцев в предстоящие выходные. По сведениям Гидрометцентра, будет морозно, но при этом солнечно, что обуславливается влиянием антициклона.

В субботу, 5 декабря, в областном центре ожидается ясная погода, без осадков. Ночью столбик термометра покажет от 7 до 11 градусов мороза. Днем от 6 до 3 градусов ниже нуля. Ветер восточный 3,4 м/с.

В воскресенье, 6 декабря синоптики обещают солнечную погоду. Осадков не предвидится. Температура воздуха ночью от — 13 до – 9 градусов. Днем потеплеет до 8 — 5 градусов ниже нуля. Ветер восточный 3 м/с.