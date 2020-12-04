Бойцы Общероссийского народного фронта (ОНФ) заявили, что в регионах страны и, в частности, в Воронежской области, можно приобрести фальшивые справки, которые подтверждают отсутствие у гражданина коронавирусной инфекции.

В ОНФ пояснили, что проводили мониторинг в интернете. Документ об отсутствии COVID-19 можно приобрести совсем недорого.

Справки граждане приобретают для различных целей: устройства на работу, выезда за границу, оформление стационарного лечения, выхода после самоизоляции на работу.

Помимо Воронежской области нелегальная услуга распространена в таких регионах, как Самарская, Нижегородская, Белгородская, Волгоградская, Курская, Саратовская, Ростовская, Томская, Иркутская, Тюменская области, республики Башкортостан, Крым, Марий Эл, Мордовия и Алтай, города Санкт-Петербурге и Москва, а также в Хабаровский край.

Справка делается в течение дня. Без подтверждения медорганизации она стоит 1500 рублей, с подтверждением медиков — 2 тысячи рублей.

Человек с поддельной справкой может заражать COVID-19 и других людей. А этим он подвергает здоровье и жизнь граждан большой опасности.

— Поддельные справки несут угрозу не только жизни граждан, которые их покупают, но и всему обществу. Любое преступление – в данном случае это мошенничество на здоровье людей – должно быть наказуемо, — считают в ОНФ.

Общественники обратились в Генеральную и региональные прокуратуры, с просьбой пресечь незаконную деятельность и привлечь к ответственности участников этого рынка услуг.

Фото pixbay.com