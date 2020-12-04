Женщину, которая вместе с младенцем и пятилетним ребёнком вернулась из Германии и не стала сдавать тест на коронавирус, оштрафовали в Воронеже.

Соответствующее решение вынес районный Коминтерновский суд.

По правилам, после приезда гражданка должна была выложить на сайт Госуслуги результаты тестов на коронавирус на себя и своих детей.

Мать вину не признала. Она сказала в суде, что ее никто не предупреждал о необходимости делать тесты.

Тем не менее суд оштрафовал путешественницу на 7,5 тысяч рублей.

Фото pixbay.com