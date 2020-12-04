За отсутствие тестов на коронавирус у младенца и 5-летнего ребёнка в Воронеже оштрафовали мать
Женщину, которая вместе с младенцем и пятилетним ребёнком вернулась из Германии и не стала сдавать тест на коронавирус, оштрафовали в Воронеже.
Соответствующее решение вынес районный Коминтерновский суд.
По правилам, после приезда гражданка должна была выложить на сайт Госуслуги результаты тестов на коронавирус на себя и своих детей.
Мать вину не признала. Она сказала в суде, что ее никто не предупреждал о необходимости делать тесты.
Тем не менее суд оштрафовал путешественницу на 7,5 тысяч рублей.
Фото pixbay.com
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