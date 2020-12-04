Мороз до -19 обещают синоптики в предстоящие выходные в Воронежской области.

По сообщению регионального Гидрометцентра, из-за антициклона температура понизится, зато небо будет почти безоблачным.

В субботу, 5 декабря, по области ожидается малооблачная погода, осадков не обещают. Ночью термометры покажут от 8 до 13 градусов ниже нуля. Местами до 18 градусов мороза. Днем ожидается от — 3 до — 8 градусов.

В воскресенье, 6 декабря, в Воронежской области сохранится ясная погода. Существенных осадков не будет. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах – 9 – 14 градусов. В низинах до 19 градусов мороза. Днем столбик термометра поднимется до 4-9 градусов ниже нуля.