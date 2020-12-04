О том, когда откроют каток на площади Ленина в Воронеже, рассказали чиновники
Чиновники областного правительства рассказали, когда скорее всего, откроется каток на площади Ленина.
По информации «Мое!», спортивное сооружение откроется 26 декабря. Именно такую дату назвали в областном департаменте физкультуры и спорта.
В настоящее время на главной городской площади идет установка катка. Также начали монтаж новогодней елки.
В прошлом году ледовая арена на площади Ленина в Воронеже заработала с 27 декабря.
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