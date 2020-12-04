Чиновники областного правительства рассказали, когда скорее всего, откроется каток на площади Ленина.

По информации «Мое!», спортивное сооружение откроется 26 декабря. Именно такую дату назвали в областном департаменте физкультуры и спорта.

В настоящее время на главной городской площади идет установка катка. Также начали монтаж новогодней елки.

В прошлом году ледовая арена на площади Ленина в Воронеже заработала с 27 декабря.