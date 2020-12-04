В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что ведомству удалось предотвратить попытку прорваться с Украины на территорию России вооруженными злоумышленниками. Инцидент произошел сегодня утром, 4 декабря, на участке Погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям (точное место спецслужбы озвучивать не стали).

Трое мужчин, которые были вооружены, попытались пересечь границу Украины и России. При попытке незаконного проникновения на территорию нашей страны, они открыли огонь по пограничникам. Однако в перестрелке погиб один из злоумышленников. Остальные двое скрылись на территории Украины.

Марина Хоружая