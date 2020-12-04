В эфире телеканала «Россия-24» заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, сколько россиян, прошедших пострегистрационную вакцинацию препаратом «Спутник-V» заболели коронавирусом. Таких оказалось 273 человека, что составляет 1.5% от общего количества участников испытаний — это по мнению Анастасии Раковой доказывает эффективность данной вакцины. Минздрав пояснил, что у тех людей, кто заболел после вакцинации, скорее всего просто не успел сформироваться иммунитет (пациент считается вакцинированным и защищенным только через три недели после второй инъекции — в это время формируется иммунитет).

В общей сложности, в рамках пострегистрационных клинических исследований обе дозы вакцины, получили более 20 тысяч человек. При этом, по словам вице-мэра, часть участников испытания получили. плацебо, но кто именно — власти не знают.

Напомним, что в ноябре НИЦЭМ имени Гамалеи (разработчик «Спутник-V») оценил эффективность вакцины на 95%. О такой же эффективности своих препаратов для вакцинации заявляли ранее и иностранные разработчики (Pfizer и BioNTech — 95%, американская Moderna — 94,5%, британская AstraZeneca — до 90%) Заболевшие после вакцинации отмечались в основном среди тех, кто принимал плацебо, тяжелая форма болезни у привитых практически не фиксировалась).

Марина Хоружая